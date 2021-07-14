Léo Pereira festeja gol que tirou a seca de vitórias do Grêmio

Foi através de Léo Pereira que acabou a seca de vitórias do Grêmio. Na noite desta terça-feira, o Tricolor foi até Quito e derrotou a LDU por 1 a 0.
Após o confronto, o herói gremista não conteve a sua felicidade a tirar um pouco da pressão dos companheiros.
‘Agradecer a Deus pelo gol. A equipe vem trabalhando bastante forte com o treinador, vem falando bastante para nós. Treinamos bastante pra esses movimentos, o Jean teve a felicidade de me achar e fico feliz com esse gol’
Com o resultado positivo, o Tricolor joga pelo empate no duelo da volta para avançar na Copa Sul-Americana.