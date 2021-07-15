Léo Pereira celebra gol decisivo e comemora o fim do jejum de vitórias do Grêmio

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Na última terça-feira, o Grêmio venceu a LDU, no Equador, por 1 a 0 em partida válida pela Copa Sul-Americana e encerrou um jejum de nove jogos sem saber o que é vencer. O gol da equipe gaúcha foi marcado por Léo Pereira, aos 19 minutos da primeira etapa.

O gol marcado pelo atacante na partida de ontem foi o quinto pelo Tricolor Gaúcho na temporada e o segundo pela Sul-Americana. O resultado, de acordo com Léo, deu uma sensação de alívio ao elenco gremista.

'Esse gol tirou um peso gigante das nossas costas, estávamos há nove jogos sem vencer e poder sair com a vitória do Equador em uma competição continental foi algo muito bom para nós. Todos sabiam da necessidade de vencer e tiveram uma parcela importantíssima no resultado final', comentou o atacante.

A chegada do técnico Felipão, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, trouxe outros ares ao clube gaúcho, já que o Grêmio empatou com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e venceu a LDU fora de casa. As mudanças táticas do treinador surtiram efeito dentro de campo.

'Agradeço ao treinador pela confiança e pela oportunidade de ser titular, e espero ter retribuído à altura dentro de campo. Nós trabalhamos duro para honrar esse clube gigante, que é o Grêmio e ficamos muito felizes com o resultado positivo ontem', celebrou o autor do gol.

O Grêmio não terá trabalho fácil nas próximas duas semanas, já que tem pela frente o Fluminense e o América-MG pelo Brasileirão, o jogo de volta contra a LDU pela Sul-Americana e a partida de ida contra o Vitória pela Copa do Brasil.