Léo Ortiz fala sobre 'castigos' do Bragantino no revés contra o Grêmio

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!

O Red Bull Bragantino deixa Porto Alegre com um gosto amargo. Após um jogo equilibrado em grande parte diante do Grêmio, a equipe teve um apagão de cinco minutos e levou dois gols do rival.Na saída de campo, o zagueiro e capitão Léo Ortiz lamentou os ‘castigos’ que o Massa Bruta sofreu na etapa final.

‘Vínhamos de um empate e vitórias que nos tiraram da zona de rebaixamento. Jogamos de igual para igual em boa parte do jogo, mas cometemos alguns erros e fomos castigados por uma equipe como o Grêmio’, afirmou ao SporTV.