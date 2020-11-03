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Léo Ortiz fala sobre 'castigos' do Bragantino no revés contra o Grêmio

Zagueiro acredita que o seu time brigou de igual com o Tricolor em grande parte do jogo, mas acabou superado...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 22:30

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:30

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!
O Red Bull Bragantino deixa Porto Alegre com um gosto amargo. Após um jogo equilibrado em grande parte diante do Grêmio, a equipe teve um apagão de cinco minutos e levou dois gols do rival.Na saída de campo, o zagueiro e capitão Léo Ortiz lamentou os ‘castigos’ que o Massa Bruta sofreu na etapa final.
‘Vínhamos de um empate e vitórias que nos tiraram da zona de rebaixamento. Jogamos de igual para igual em boa parte do jogo, mas cometemos alguns erros e fomos castigados por uma equipe como o Grêmio’, afirmou ao SporTV.
Com 19 pontos, o Bragantino está na 18ª colocação e volta a campo pelo torneio no fim de semana, quando encara o Santos, em casa.

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