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Léo Neiva se despede das eliminatórias da Copa do Mundo após campanha histórica

Seleção de São Cristóvão e Névis chegou até a segunda etapa das qualificatórias da Concacaf
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LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 12:01

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:01

Crédito: Arquivo pessoal
Após a derrota para El Salvador na segunda fase das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a seleção de São Cristóvão e Névis se despediu da competição. Comandada pelo técnico brasileiro Léo Neiva, a pequena ilha do Caribe fez uma campanha histórica nesta edição chegando pela primeira vez nesta etapa do torneio, no formato atual. Léo falou sobre como foi participar disso.
- Foi muito gratificante. Nosso objetivo é, e sempre foi desenvolver o futebol local. Diminuindo a distância técnica e tática que existe entre os atletas locais e aqueles que atuam fora do país. Conseguimos essa classificação utilizando em grande maioria os atletas que moram aqui na ilha, algo também inédito em São Cristóvão e Névis. Assumimos esse risco e mesmo sob competição utilizamos todos os 23 jogadores. Contra El Salvador, por exemplo, tivemos sete locais em campo. Cheguei aqui em fevereiro e em pouco tempo de trabalho conseguimos evoluir bastante. É só o começo de um legado. Tanto eu como toda a comissão e a diretoria estão orgulhosos dos nossos feitos nessas eliminatórias - disse.
Léo Neiva assumiu a seleção na 27ª colocação no ranking oficial da Concacaf e terminou a participação nas eliminatórias com o país na 11ª. Na primeira fase, São Cristóvão e Névis, antes considerados a zebra do Grupo F liderado por Trinidad e Tobago, atingiu nove pontos em quatro jogos, classificando com uma rodada de antecedência.
A seleção do brasileiro foi a primeira entre todas as 30 a garantirem uma vaga na segunda fase, onde apenas seis se classificação. Contudo, a seleção foi eliminada para El Salvador em confrontos de ida e volta, não tendo participado do octagonal final da Concacaf, que hoje conta também com Canadá, Honduras, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, México e Jamaica.

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