Léo Neiva se despede das eliminatórias da Copa do Mundo após campanha histórica

Crédito: Arquivo pessoal

Após a derrota para El Salvador na segunda fase das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a seleção de São Cristóvão e Névis se despediu da competição. Comandada pelo técnico brasileiro Léo Neiva, a pequena ilha do Caribe fez uma campanha histórica nesta edição chegando pela primeira vez nesta etapa do torneio, no formato atual. Léo falou sobre como foi participar disso.

- Foi muito gratificante. Nosso objetivo é, e sempre foi desenvolver o futebol local. Diminuindo a distância técnica e tática que existe entre os atletas locais e aqueles que atuam fora do país. Conseguimos essa classificação utilizando em grande maioria os atletas que moram aqui na ilha, algo também inédito em São Cristóvão e Névis. Assumimos esse risco e mesmo sob competição utilizamos todos os 23 jogadores. Contra El Salvador, por exemplo, tivemos sete locais em campo. Cheguei aqui em fevereiro e em pouco tempo de trabalho conseguimos evoluir bastante. É só o começo de um legado. Tanto eu como toda a comissão e a diretoria estão orgulhosos dos nossos feitos nessas eliminatórias - disse.

Léo Neiva assumiu a seleção na 27ª colocação no ranking oficial da Concacaf e terminou a participação nas eliminatórias com o país na 11ª. Na primeira fase, São Cristóvão e Névis, antes considerados a zebra do Grupo F liderado por Trinidad e Tobago, atingiu nove pontos em quatro jogos, classificando com uma rodada de antecedência.