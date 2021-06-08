Léo Neiva conquista classificação para a segunda fase das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo

Crédito: Divulgação/ SKNFA

A seleção de São Cristóvão e Névis garantiu a classificação para a segunda fase das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, após a seleção de Trinida e Tobago empatar com Bahamas pelo placar de 0 a 0 no último sábado (5). O resultado impossibilitou qualquer equipe do Grupo F de alcançar os comandados do brasileiro Léo Neiva, que em três jogos têm 100% de aproveitamento.Os “Sugar Boyz” foram os primeiros a se classificarem entre todas as seleções da primeira fase. A última vitória ocorreu na sexta-feira (4) contra os selecionados de Guiana por 3 a 0. O técnico brasileiro Léo Neiva falou sobre a esse feito.

- Estamos muito felizes por esta classificação. Ninguém esperava essa campanha nossa. Foram apenas quatro meses de trabalho contra anos das outras seleções, mas pudemos superar diversos desafios e conseguimos esse feito importantíssimo para o país ainda com uma rodada de antecedência. Trinidad e Tobago, por exemplo, é uma seleção muito experiente e que inclusive tem participação em fase final de Copa do Mundo. Inclusive naquela ocasião, em 2006, ainda passaram da primeira fase. Então é uma força sim aqui na região do Caribe e da própria Concacaf, assim como Guiana e Porto Rico, que também possuem vários jogadores experientes que atuam em grandes ligas, tanto na Europa como nos EUA - disse.São Cristóvão e Névis soma nove pontos em três jogos. Única equipe com 100% de aproveitamento no Grupo F, com o melhor ataque e defesa do torneio. Com oito gols a favor e nenhum sofrido. Atrás estão Trinidad e Tobago com cinco pontos, Porto Rico com quatro, Guiana com três e Bahamas com apenas um ponto somado. A próxima partida será contra Trinidad e Tobago, apenas para cumprir tabela. Léo também falou sobre o que espera desse confronto.

- Nosso desempenho em campo tem sido muito bom, vejo movimentações constantes entre os atletas sem posição fixa, eles sempre trocando posicionamentos. Sinto que os jogadores estão cada vez mais assimilando as ideias que passamos nos treinamentos, apesar de ainda termos que melhorar em alguns aspectos. Mas até aqui foram vitórias incontestáveis contra seleções que já tem mais de alguns anos de trabalho com o mesmo treinador. Só tenho a parabenizar o nosso grupo e a toda comissão, especialmente meu preparador de goleiros Gerhard Benthin que me auxilia demais. Vamos usar essa partida para dar mais espaço para outros atletas que não vinham jogando tanto, para dar ritmo de jogo a eles. Será ótimo para analisarmos melhor esses jogadores contra uma seleção forte como a de Trinidad - completou.