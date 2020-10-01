Léo Natel lamenta empate do Timão e foca no trabalho para superar fase

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians voltou a decepcionar seus torcedores nesta quarta-feira ao empatar sem gols com o Atlético-GO, que dominou praticamente todo o jogo na Neo Química Arena. O resultado mantém o time perto da zona da degola, mas teve um destaque individual eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo: Léo Natel, que lamentou demais o placar do duelo da 1ª rodada.Em entrevista para a TV Globo na saída de campo, o atacante que começou como titular de Dyego Coelho, se disse muito triste pelo resultado dentro de casa, mas fez questão de levantar a cabeça e focar na sequência do trabalho para reverter a má fase e buscar subir em breve na classificação do Brasileirão.

- A gente fica triste, triste pelo resultado, porque teria sido muito importante a gente ter vencido, jogo dentro de casa... Mas não há nada que eu possa dizer neste momento, estou muito triste, como é óbvio - disse, antes de completar:

- Vamos continuar o trabalho, que só trabalhando a gente vai conseguir reverter isso tudo e voltar para as vitórias, porque é muito importante para a gente - concluiu Léo Natel.