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futebol

Léo Natel lamenta empate do Timão e foca no trabalho para superar fase

Atacante do Corinthians, eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo, se disse triste pelo 0 a 0 em casa com o Atlético-GO. Time se mantém perto da zona da degola...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:50
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians voltou a decepcionar seus torcedores nesta quarta-feira ao empatar sem gols com o Atlético-GO, que dominou praticamente todo o jogo na Neo Química Arena. O resultado mantém o time perto da zona da degola, mas teve um destaque individual eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo: Léo Natel, que lamentou demais o placar do duelo da 1ª rodada.Em entrevista para a TV Globo na saída de campo, o atacante que começou como titular de Dyego Coelho, se disse muito triste pelo resultado dentro de casa, mas fez questão de levantar a cabeça e focar na sequência do trabalho para reverter a má fase e buscar subir em breve na classificação do Brasileirão.
- A gente fica triste, triste pelo resultado, porque teria sido muito importante a gente ter vencido, jogo dentro de casa... Mas não há nada que eu possa dizer neste momento, estou muito triste, como é óbvio - disse, antes de completar:
- Vamos continuar o trabalho, que só trabalhando a gente vai conseguir reverter isso tudo e voltar para as vitórias, porque é muito importante para a gente - concluiu Léo Natel.
Com o empate em 0 a 0, o Corinthians foi a 13 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela do Brasileirão-2020. Apesar de apenas um ponto conquistado dentro de casa, o Timão saiu no lucro, já que jogou menos do que o Atlético-GO. Na próxima rodada (a 13ª), a equipe de Dyego Coelho enfrenta o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid.

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