Léo mostra confiança na classificação do São Paulo e fala sobre lesões: 'Sabíamos do risco'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo empatou contra o Racing-ARG, por 1 a 1, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na última terça-feira (13). Apesar do resultado adverso, o zagueiro Léo mostrou confiança na classificação do Tricolor para as quartas de final da competição continental.

ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz o primeiro do jogo, mas Tricolor fica no empate com o Racing pela Libertadores

- Esse grupo já mostrou que todos são importantes. O professor frisa muitas vezes que quem joga está para ajudar o grupo. É um grupo que está muito fechado, muito unido. Claro que jogadores dessa qualidade fazem falta, mas estamos confiantes para o jogo de volta - disse o defensor, em entrevista coletiva após a partida.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Ainda na primeira etapa, o São Paulo teve o atacante Eder saindo de campo reclamando de dores na coxa. O time sofre com lesões nesta temporada e conta com jogadores importantes no departamento médico, como o zagueiro Miranda, o meia-atacante Rigoni e o atacante Luciano.

Léo falou sobre essa questão e isentou o departamento médico sobre o alto número de lesionados. Para ele, o elenco do Tricolor sabia dos riscos de lesão. - Esse grupo é um grupo que dá orgulho de estar aqui. Quando a gente se uniu, a gente sabia que ia emendar uma temporada na outra, sabia que poderia ter esse risco. Não tem essa de o departamento é culpado, que o jogador não está se cuidando... Não, a gente sabia que poderia acontecer. E a gente está muito ciente disso, muito tranquilo, se cuidando o máximo - finalizou.