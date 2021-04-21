  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Léo marca em sua estreia pelo Shandong Luneng e projeta trajetória no futebol chinês
Atacante brasileiro jogou os minutos finais da partida e precisou de sete minutos para deixar o seu primeiro gol pelo clueb...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 15:15

Crédito: Divulgação/Shandong Luneng
O atacante Léo, Ex-Santos e Corinthians, fez sua estreia pelo Shandong Luneng nesta terça-feira (20), diante do Chongqing Dangdai, pela primeira rodada da Superliga Chinesa. O brasileiro iniciou o confronto no banco de reserva e, na segunda etapa, precisou de apenas sete minutos para deixar sua marca e ajudar os visitantes a vencerem por 2 a 0.- Sensação maravilhosa. Qualquer atacante sonha em fazer gol em estreia e hoje com apenas sete minutos eu tive a oportunidade e conclui bem. Me sinto realizado de poder fazer gol no meu primeiro jogo pelo Shandong Luneng e ajudar meu time a sair com a vitória - disse o centroavante.Juntamente com Moisés e Roger Guedes, brasileiros que também atuam pelo Shandong Luneng, além da estrela belga Fellaini, Léo busca ajudar os chineses a quebrar o tabu de 11 anos sem título nacional e conquistar a Superliga Chinesa.Após a vitória desta terça-feira (20), o Shandong Luneng volta a campo no próximo dia 27, diante do Guangzhou Evergrande, pelo campeonato nacional.Com passagens na base de Santos e Corinthians, Léo foi mais um atleta brasileiro a construir a carreira profissional fora do país. Em 2018, o atleta se juntou ao Gainara Tottori, do Japão. No clube oriental, o centroavante foi artilheiro da terceira divisão japonesa logo em seu ano de estreia, anotando 24 gols em 31 jogos.Em 2020, antecedente à chegada ao Shandong Luneng, o atacante se transferiu ao Urawa Reds, clube da elite do Japão. Na equipe, Léo anotou 13 gols em 29 jogos. Ao todo, o brasileiro marcou 65 tentos em 99 partidas disputadas em solo japonês.

