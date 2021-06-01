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Léo Kanu, do Ypiranga, comemora estreia com vitória na Série C do Brasileirão: ‘A equipe está forte’

O zagueiro, que é um dos mais experientes do elenco, disse que o Canarinho fez 'um grande jogo' e também projetou a temporada...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 19:29
Crédito: Reprodução
Na última segunda-feira, o Ypiranga estreou com vitória na Série C do Brasileirão. A equipe de Erechim derrotou o Paraná por 2 a 0, no estádio Olímpico Colosso da Lagoa. O zagueiro Léo Kanu, um dos jogadores mais experientes da equipe, analisou a partida e comemorou o resultado.
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- Foi uma grande vitória, enfrentamos uma equipe tradicional do futebol brasileiro e fizemos um grande jogo. Aproveitamos as oportunidades criadas e conseguimos iniciar a competição como queríamos. Agora é manter os pés no chão e seguir trabalhando para cada vez mais evoluir.A vitória foi importante também para dar confiança ao elenco. Léo Kanu lembrou que o Ypiranga perdeu jogadores na para a temporada, porém, de acordo com ele, os reforços que chegaram conseguiram deixar a equipe "forte novamente".
- Perdemos algumas peças, mas chegaram reforços e todos estão nos ajudando no dia a dia. A equipe está forte novamente, vamos dar o nosso melhor para sair com resultado positivo e continuar bem na competição.
> Veja a tabela do Brasileirão Série C
A vitória na primeira rodada rendeu ao time de Erechim o primeiro lugar no grupo B da competição. Agora, a comissão técnica e os jogadores terão uma semana cheia para trabalhar e corrigir os erros. O Canarinho volta a campo no próximo sábado contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, às 17h.
- Expectativa é boa, sim, vamos estudar a equipe do Mirassol para fazermos um bom jogo e sairmos com o resultado positivo. Sabemos das dificuldades, mas nós temos um elenco de qualidade e vamos em busca do melhor resultado possível.

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