Léo Kanu alcança a marca de 50 jogos pelo Ypiranga e vibra: ‘Muito suor e persistência’

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O Ypiranga derrotou o Botafogo-SP por 3 a 0, no estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em partida válida pela quarta rodada da Série C, no último domingo. A vitória, contudo, foi ainda mais especial para o zagueiro Léo Kanu, que completou 50 jogos pelo time de Erechim. Ele comemorou a marca e agradeceu à direção e comissão técnica do clube pela confiança.

> ATUAÇÕES: Casemiro e Firmino marcam e recebem as maiores notas do Brasil- Estou muito feliz com esse momento que venho atravessando , trabalhei, esperei a minha oportunidade e graças a Deus tudo tem dado certo. Essa marca de 50 jogos foi muito suor e persistência. Agradeço demais a confiança da direção e comissão técnica no meu trabalho para que eu possa a ajudar o grupo a cada vez mais conquistar os objetivos do Ypiranga.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O Ypiranga teve um início promissor de Série C. Até aqui, são três vitórias e um empate em quatro partidas disputadas. Léo Kanu falou sobre esse aproveitamento positivo, mas pediu pés no chão e destacou que “ainda falta muito” para conquistar a classificação.

- Estamos muito feliz com o início da campanha na série C, mas continuamos com os pés no chão e sabemos que ainda falta muito para o nosso objetivo que é a classificação. Então, vamos continuar trabalhando de semana a semana para evoluir cada vez mais e conquistar esse primeiro objetivo.

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O Ypiranga volta a campo na próxima segunda-feira, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, às 20h, contra o Figueirense. A partida é válida pela quarta rodada da Série C do Brasileirão.