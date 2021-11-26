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Léo Jance projeta disputa da Caju's Cup e fala sobre treinos com o profissional do São Paulo

Jogador falou sobre a expectativa para a disputa do torneio, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, no CAT do Caju, casa do Athletico-PR...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 13:52
O lateral Léo Jance, do São Paulo, vive a expectativa de jogar a Caju´s Summer Cup, torneio amistoso que será realizado em Curitiba, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Ele falou sobre o que espera da competição, que reunirá grandes clubes brasileiros. - Entramos em todas as competições para nos doarmos ao máximo pelo São Paulo e nessa não será diferente. A Caju’s Cup conta com grandes equipes de base do futebol brasileiro. Em agosto, o sub-15 fez sua parte e conquistou a Caju’s Winter Cup. Agora, chegou a hora de fazermos nossa parte no sub-16 - disse o lateral, que jogou cinco partidas no sub-17 essa temporada.
Léo também já teve a oportunidade de treinar com o elenco profissional. O jogador, que está no clube desde o sub-13, analisou como pode ser importante essa experiência para ir bem nas partidas das categorias de base.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!- Fiz alguns treinos com o elenco profissional e também com o Sub-17 e espero conseguir transmitir o aprendizado que conquistei para todos os meus companheiros. Momentos como esses são importantes para a evolução de cada garoto. Espero que consigamos fazer uma ótima competição - finalizou.
As equipes foram divididas em dois grupos com quatro times cada. O Tricolor está no Grupo B, ao lado de Coritiba, Atlético-MG e Azuriz. Já o Grupo A tem Athletico, Barra, Grêmio e Flamengo.
Crédito: LéoJancefalousobreadisputadaCaju´sCup(Foto:Divulgação

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