Léo Jance fala sobre expectativa para disputa do Sub-17 no Campeonato Paulista pelo São Paulo

O lateral-esquerdo Léo Jance segue com preparação mirando o começo de temporada no Campeonato Paulista do Sub-17 pelo São Paulo. A equipe estreia na competição nesta sexta-feira (15) contra o SC Brasil, às 11h, em Cotia. GALERIA> Agora é Sul-Americana! Relembre todas as estreias do São Paulo na competiçãoO jogador falou sobre suas expectativas para este primeiro jogo. O São Paulo se encontra no Grupo 11 da competição. Além da partida contra o SC Brasil, o Tricolor também disputará uma vaga na próxima fase com Referência FC,Água Santa e São Bernardo.

- Estou muito empolgado para mais um Paulista com o São Paulo. Tenhotrabalhado forte neste período de pré-temporada para começar bem acompetição. Vamos dar o nosso melhor para mantermos um bom rendimento e conquistarmos esse título tão importante para nós - disse.Na última temporada, o São Paulo se classificou para o mata-mata da competição, mas foi eliminado nas semifinais pelo Corinthians, por 2 a 1 no placar agregado.Léo Jance chegou ao Tricolor paulista em 2018 e integrou a equipe Sub-13. Quando tinha 14 anos, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 para umperíodo de treinos na Granja Comary. Desde 2021, portanto, integra a equipe sub-17.