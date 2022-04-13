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Léo Jance fala sobre expectativa para disputa do Sub-17 no Campeonato Paulista pelo São Paulo

O lateral-esquerdo segue com preparação para começo de temporada com o sub-17 do Tricolor paulista...
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Publicado em 

13 abr 2022 às 15:12

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:12

O lateral-esquerdo Léo Jance segue com preparação mirando o começo de temporada no Campeonato Paulista do Sub-17 pelo São Paulo. A equipe estreia na competição nesta sexta-feira (15) contra o SC Brasil, às 11h, em Cotia. GALERIA> Agora é Sul-Americana! Relembre todas as estreias do São Paulo na competiçãoO jogador falou sobre suas expectativas para este primeiro jogo. O São Paulo se encontra no Grupo 11 da competição. Além da partida contra o SC Brasil, o Tricolor também disputará uma vaga na próxima fase com Referência FC,Água Santa e São Bernardo.
- Estou muito empolgado para mais um Paulista com o São Paulo. Tenhotrabalhado forte neste período de pré-temporada para começar bem acompetição. Vamos dar o nosso melhor para mantermos um bom rendimento e conquistarmos esse título tão importante para nós - disse.Na última temporada, o São Paulo se classificou para o mata-mata da competição, mas foi eliminado nas semifinais pelo Corinthians, por 2 a 1 no placar agregado.Léo Jance chegou ao Tricolor paulista em 2018 e integrou a equipe Sub-13. Quando tinha 14 anos, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 para umperíodo de treinos na Granja Comary. Desde 2021, portanto, integra a equipe sub-17.
Crédito: LéoJancefalasobreexpectativasparacomeçodetemporadanoSub-17peloSãoPaulo(Divulgação

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