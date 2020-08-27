Léo Jabá exalta vitória do PAOK e projeta sequência positiva na temporada

Crédito: Divulgação / PAOK

O atacante Léo Jabá exaltou a vitória do PAOK sobre o Besiktas pela fase prévia da Liga dos Campeões, na última terça-feira, e projetou uma sequência de sucesso do time grego nos campeonatos europeus nesta temporada. Sua equipe venceu o clube turco por 3 a 1 e garantiu, ao menos, a classificação para a Liga Europa - em caso de eliminação na próxima fase da Champions. - A vitória foi muito importante. Até pela rivalidade da Grécia com a Turquia. Então, foi um jogo muito importante. Deu tudo certo. Vencemos e já garantimos a classificação, pelo menos da Liga Europa. Isso era o mais importante. Agora é esperar esse sorteio para vemos o próximo adversário, mas já temos uma classificação garantida. É focar. Já demos o primeiro passo - disse Léo Jabá.

Revelado pelo Corinthians, Léo Jabá de 22 anos de idade, foi para o futebol europeu após uma temporada de sucesso no time paulista. Neste momento, o jogador retorna de uma lesão e foi opção do treinador Abel Ferreira para a etapa complementar do confronto com o Besiktas.

- A expectativa (para a temporada) é a melhor possível. Fazer um ano bom, voltar a ganhar títulos. Ano passado foi um ano ruim individualmente por conta da lesão. Fizemos história com o clube e nos classificamos para a Champions. Agora é brigar para sermos campeões. Com a camisa do PAOK, temos que entrar para ganhar tudo que disputarmos.

Léo Jabá passou por um processo cirúrgico no joelho e durante o confronto demonstrou estar totalmente recuperado da lesão. A ausência foi sentida pelos torcedores, que, segundo Léo Jabá revelou, sempre passaram apoio ao atleta pelas redes sociais, ansiosos pelo seu retorno.