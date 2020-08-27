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Léo Jabá exalta vitória do PAOK e projeta sequência positiva na temporada

Brasileiro entrou no decorrer da vitória do PAOK sobre o Besiktas, na fase prévia da Liga dos Campeões. Atacante, revelado no Corinthians, teve lesão séria recentemente...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 15:18
Crédito: Divulgação / PAOK
O atacante Léo Jabá exaltou a vitória do PAOK sobre o Besiktas pela fase prévia da Liga dos Campeões, na última terça-feira, e projetou uma sequência de sucesso do time grego nos campeonatos europeus nesta temporada. Sua equipe venceu o clube turco por 3 a 1 e garantiu, ao menos, a classificação para a Liga Europa - em caso de eliminação na próxima fase da Champions. - A vitória foi muito importante. Até pela rivalidade da Grécia com a Turquia. Então, foi um jogo muito importante. Deu tudo certo. Vencemos e já garantimos a classificação, pelo menos da Liga Europa. Isso era o mais importante. Agora é esperar esse sorteio para vemos o próximo adversário, mas já temos uma classificação garantida. É focar. Já demos o primeiro passo - disse Léo Jabá.
Revelado pelo Corinthians, Léo Jabá de 22 anos de idade, foi para o futebol europeu após uma temporada de sucesso no time paulista. Neste momento, o jogador retorna de uma lesão e foi opção do treinador Abel Ferreira para a etapa complementar do confronto com o Besiktas.
- A expectativa (para a temporada) é a melhor possível. Fazer um ano bom, voltar a ganhar títulos. Ano passado foi um ano ruim individualmente por conta da lesão. Fizemos história com o clube e nos classificamos para a Champions. Agora é brigar para sermos campeões. Com a camisa do PAOK, temos que entrar para ganhar tudo que disputarmos.
Léo Jabá passou por um processo cirúrgico no joelho e durante o confronto demonstrou estar totalmente recuperado da lesão. A ausência foi sentida pelos torcedores, que, segundo Léo Jabá revelou, sempre passaram apoio ao atleta pelas redes sociais, ansiosos pelo seu retorno.
- Sensação melhor possível. Passou um filme na cabeça. Estou muito feliz. Depois de um tempo... Só Deus e minha família sabem o que passei. Agradecer primeiramente a Deus, meus companheiros, fisioterapeutas e médicos que me ajudaram. E, claro, à torcida que sempre mandou mensagem. Infelizmente eles não estavam no estádio. Tenho certeza que se a volta fosse com eles no estádio, seria melhor. Infelizmente não aconteceu, mas estou muito feliz.

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