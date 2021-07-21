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futebol

Léo Itaperuna se torna o maior artilheiro da história do Cascavel

Com 15 gols marcados em sua passagem, atacante será para sempre lembrado no clube...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 18:14
Crédito: Divulgação / FC Cascavel
O gol marcado na vitória sobre o Rio Branco neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro da Série D, transformou Léo Itaperuna no maior artilheiro da história do Futebol Clube Cascavel. Agora, o atacante tem 15 gols anotados pela Serpente Aurinegra, e ultrapassou Lucas Tocantins, com 14. A história de Leonardo de Oliveira, conhecido pela torcida como Léo Itaperuna ou Itapemito, com a camisa do Cascavel começou no dia 20 de setembro de 2020, quando entrou em campo pela primeira vez vestindo as cores do clube.Na ocasião, o time cascavelense fazia também a sua estreia em uma competição nacional. A partida, que aconteceu Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto contra a Cabofriense, terminou empatada pelo placar de 3 a 3, com o artilheiro anotando um dos gols. Ainda em 2020, Itaperuna marcou mais três gols durante a Série D, sendo um na vitória por 3 a 0 contra o Nacional de Rolândia, mais um na vitória contra a Portuguesa do Rio de Janeiro por 2 a 1, e um tento contra os cariocas da equipe do Bangu, quando a Serpente venceu por 3 a 0. Como forma de homenagear o jogador, o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, realizou a entrega de uma camisa com o número 15 estampado como forma de comemorar junto do jogador pela marca alcançada.- Léo Itaperuna é um jogador muito importante para o nosso clube e tem feito a diferença dentro de campo. Ele se tornou o maior artilheiro da história do FC Cascavel e esperamos que ele continue com este desempenho para nos auxiliar na busca pelo acesso à Série C - disse o presidente do clube. Além se tornar o maior artilheiro do clube, Itaperuna também é o primeiro jogador da Serpente Aurinegra a marcar em três competições diferentes em uma única temporada.
- Estou muito feliz pela marca alcançada. No começo do ano minha meta era chegar a 10 gols na temporada eu já a ultrapassei. É importante entrar para a história de um clube como o Cascavel, equipe que tem crescido muito no cenário nacional, referência de organização e administração, o que se reflete em campo, podemos ver nos resultados claramente. Sou grato aos familiares e amigos que me apoiam todos dias e não poderia esquecer dos meus companheiros de time. Só pude conquistar essa marca individual com o trabalho coletivo de todo o elenco completou o artilheiro.

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