Léo foi o jogador do São Paulo com mais cartões na temporada; veja lista

O zagueiro Léo foi o jogador do São Paulo com mais cartões recebidos nessa temporada, se pegarmos pela quantidade de advertências. O defensor tomou 13 cartões, sendo 12 amarelos e um vermelho em 58 partidas disputadas, uma média de 0,22 por partida. Em dados divulgados pelo São Paulo, aparecem no top-3 de cartões recebidos, além de Léo, o lateral-esquerdo Reinaldo, com 11, sendo todos eles amarelos, além do zagueiro Miranda, que tomou dez cartões, também todos amarelos. Vale ressaltar que nesta matéria estamos contabilizando a quantidade, não a média de cartões.

Pela média, o 'líder' seria o goleiro Tiago Volpi, que recebeu apenas uma advertência em toda a temporada disputando 64 partidas, uma média de 0,02 cartões por jogo. O pior desempenho ficaria com Welington, que recebeu nove cartões em 31 partidas, tendo uma média de 0,29 advertências por jogo.

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiApesar do alto número de cartões recebidos, Léo foi peça fundamental do São Paulo na temporada, seja com Crespo ou com Rogério Ceni no segundo semestre. Tanto que o jogador foi o segundo atleta com mais jogos, atrás somente de Tiago Volpi. O defensor tem contrato até o final de 2024.

JOGADORES DO SÃO PAULO COM MAIS CARTÕES RECEBIDOS NA TEMPORADA (mínimo de 26 jogos disputados)LÉO - 13REINALDO - 11MIRANDA - 10 WELINGTON - 9 LIZIERO - 8 BRUNO ALVES - 8 NESTOR - 7 IGOR VINÍCIUS - 7BENÍTEZ- 7 LUCIANO - 6IGOR GOMES - 6ARBOLEDA - 5RIGONI - 5GABRIEL SARA - 4 LUAN - 4 ÉDER - 4VITOR BUENO - 2ROJAS - 1PABLO - 1 VOLPI - 1