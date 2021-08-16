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futebol

Léo Fenga participa de 57,6% dos gols do Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20

Destaque da base soma cinco gols e seis assistências em 11 partidas pelo Imortal na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 18:29

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:29

Crédito: Cristiano Oliveski / Grêmio FBPA
No sábado (14) o Grêmio venceu o Corinthians por 2 a 1 e encerrou uma incômoda sequência de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Com os três pontos, o Imortal chegou a 20 pontos na competição e está três atrás do líder São Paulo.
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Apesar de não ter ido às redes, o atacante Léo Fenga foi mais uma vez um dos grandes nomes dos gaúchos no confronto. Com um belo passe, o ponta deixou Rubens na cara do gol para abrir o placar e, no segundo tempo, ajeitou a bola na medida para o lateral Cuiabano dar números finais ao confronto.
GRÊMIO ESCAPA DO Z4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS NO BRASILEIRÃOCom os dois passes para gol, Léo Fenga chegou a sua sexta assistência no torneio e, com cinco gols marcados, são 11 participações diretas em gol para o camisa sete. Uma marca que representa 57,6% dos gols anotados pelo Tricolor Gaúcho na competição.
O Grêmio volta a campo no sábado (21), às 14h, quando visita o 13º colocado Cruzeiro. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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