Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo faz avaliação individual positiva da temporada 2020 pelo Vitória

Lateral-direito antecipa que não tem acordo fechado para sua continuidade e quer definir futuro em breve...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 13:55

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 13:55

Crédito: Divulgação/EC Vitória
Após ter disputado a última temporada pela equipe do Vitória, o lateral-direito Léo comemorou seu desempenho com a camisa rubro-negra em 2020 apesar da campanha feita na equipe, principalmente, na Série B do Campeonato Brasileiro.>A campanha do Vitória na Série B de 2020- Foi um ano diferente para todos. Quando tive oportunidade, procurei fazer meu máximo para ajudar o grupo dentro e fora de campo. Estou feliz por ter voltado a atuar em alto nível. Espero que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim - afirmou o jogador de 29 anos de idade que é formado nas categorias de base do Rubro-Negro.
Apesar das 14 partidas feitas na equipe de Salvador que só se livrou do rebaixamento para a Série C na penúltima rodada, Léo agregou que, no momento, meta é definir o futuro o quanto antes:
- Ainda não definimos nada em relação à 2021, mas estou muito motivado e focado para essa temporada. Quero que seja um grande ano individual novamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados