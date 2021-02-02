Léo faz avaliação individual positiva da temporada 2020 pelo Vitória

Após ter disputado a última temporada pela equipe do Vitória, o lateral-direito Léo comemorou seu desempenho com a camisa rubro-negra em 2020 apesar da campanha feita na equipe, principalmente, na Série B do Campeonato Brasileiro.>A campanha do Vitória na Série B de 2020- Foi um ano diferente para todos. Quando tive oportunidade, procurei fazer meu máximo para ajudar o grupo dentro e fora de campo. Estou feliz por ter voltado a atuar em alto nível. Espero que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim - afirmou o jogador de 29 anos de idade que é formado nas categorias de base do Rubro-Negro.