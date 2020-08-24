Léo espera reação do Vitória para conseguir a vaga na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira para mais uma decisão e uma difícil missão na temporada. A equipe rubro-negra vai encarar o Ceará no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após perder o primeiro confronto fora de casa por 1 x 0, o Leão precisa de dois gols de diferença no Barradão para sair com a vaga.Uma das apostas do Leão é o lateral Léo, que classifica o jogo como decisão para o Vitória.

'Vamos para mais uma decisão na temporada e temos que estar preparados para fazer um jogo perfeito do início ao fim. Essa vaga significará muito para o clube, e não só pelo lado técnico, dentro de campo, mas financeiro também. Vamos suar sangue para sairmos com essa vaga na fase seguinte da disputa', afirmou o jogador.

Ainda de acordo com Léo, o Leão pode embalar em caso de classificação e pode chegar longe no torneio mata-mata.