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futebol

Léo espera reação do Vitória para conseguir a vaga na Copa do Brasil

No primeiro duelo, o Leão foi superado pelo Ceará e agora precisa vencer por dois gols...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 13:49

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 13:49

Crédito: Divulgação/EC Vitória
O Vitória volta a campo nesta quarta-feira para mais uma decisão e uma difícil missão na temporada. A equipe rubro-negra vai encarar o Ceará no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após perder o primeiro confronto fora de casa por 1 x 0, o Leão precisa de dois gols de diferença no Barradão para sair com a vaga.Uma das apostas do Leão é o lateral Léo, que classifica o jogo como decisão para o Vitória.
'Vamos para mais uma decisão na temporada e temos que estar preparados para fazer um jogo perfeito do início ao fim. Essa vaga significará muito para o clube, e não só pelo lado técnico, dentro de campo, mas financeiro também. Vamos suar sangue para sairmos com essa vaga na fase seguinte da disputa', afirmou o jogador.
Ainda de acordo com Léo, o Leão pode embalar em caso de classificação e pode chegar longe no torneio mata-mata.
'O Vitória tem uma história na Copa do Brasil, inclusive de finalista. Vamos procurar fazer uma competição de alto nível para chegarmos o mais distante possível nela'.

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