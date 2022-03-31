Léo elogia trabalho de Rogério Ceni no São Paulo e destaca necessidade de comunicação

Presente na vitória do São Paulo, por 3 a 1, na primeira partida da equipe pela final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, Léo elogiou o trabalho de Rogério Ceni na equipe e destacou a importância de manter uma comunicação entre os jogadores durante o jogo. O camisa 16 da equipe ressaltou a importância dos jogadores manterem uma comunicação em campo para poder acertar e arrumar o que for necessário. O jogador ainda destacou não haver nada garantido em relação ao último jogo da competição.

– Dentro de campo a gente tem que se comunicar a todo mundo. Ainda bem conseguimos nos acertar, arrumar a equipe. Saímos com o resultado. Não tem nada garantido, mas agradecer pelo resultado em casa - disse.

Léo também comentou sobre o curto tempo de preparação e sobre como o técnico Rogério Ceni realizou os ajustes necessários a equipe, que resultou na classificação do São Paulo para a fase final do Paulista e na vantagem do jogo de ida.

– Temos pouco tempo de preparação. Quinze dias que deveríamos aumentar de pré-temporada. Devagar, o Rogério foi mostrando como queria a equipe e fomos comprando a ideia. Hoje pudemos mostrar como estamos sendo eficientes. Não tem nada garantido ainda - destacou.

Além disso, para finalizar, o jogador definiu o perfil de Ceni como "vencedor", ressaltando o fato da equipe aderir às ideias propostas pelo treinador.

– Perfil do Rogério é vencedor. Pede para entrar sempre determinado, compramos a ideia dele e estamos pegando a essência dele de como ele era como jogador - concluiu.O São Paulo volta a campo no próximo domingo (3), novamente contra o Palmeiras, em partida válida pela segunda rodada da final da competição. O jogo será disputado, desta vez, no Allianz Parque, às 16h.