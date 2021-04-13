Léo elogia postura do São Paulo em vitória: 'Hoje foi na raça, na vontade'

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Todo jogo contra o Red Bull Bragantino é difícil, só a técnica não iria resolver o jogo. Hoje foi na vontade, na superação. Foi um grande jogo, estamos em evolução, queremos chegar o mais longe possível para melhorarmos a cada dia. É sempre bom quando a gente não sofre gols. A gente está feliz por ter jogador hoje e a zaga não ter sofrido gols. É levar isso para os próximos jogos e procurar melhorar a cada dia - disse o zagueiro em vídeo divulgado pelo clube. Léo também comentou sobre a evolução da equipe com Crespo, principalmente após o período de um mês com treinamentos, devido a parada do estadual em razão da pandemia de Covid-19.