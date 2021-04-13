Léo elogia postura do São Paulo em vitória: 'Hoje foi na raça, na vontade'

O São Paulo derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite da última segunda-feira, no Morumbi. A equipe de Crespo teve uma atuação segura, principalmente no setor defensivo, que rendeu elogios do treinador.
ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo
Após a partida, o zagueiro Léo, que vem crescendo na equipe, comentou sobre o jogo e elogiou a disposição dos companheiros em campo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Todo jogo contra o Red Bull Bragantino é difícil, só a técnica não iria resolver o jogo. Hoje foi na vontade, na superação. Foi um grande jogo, estamos em evolução, queremos chegar o mais longe possível para melhorarmos a cada dia. É sempre bom quando a gente não sofre gols. A gente está feliz por ter jogador hoje e a zaga não ter sofrido gols. É levar isso para os próximos jogos e procurar melhorar a cada dia - disse o zagueiro em vídeo divulgado pelo clube. Léo também comentou sobre a evolução da equipe com Crespo, principalmente após o período de um mês com treinamentos, devido a parada do estadual em razão da pandemia de Covid-19.
- É essa mentalidade que o Crespo e toda comissão têm colocado na gente, de ser agressivo, de se impor quando está em casa. Estamos nos adaptando ao trabalho dele, devagar, estamos em evolução, esperamos evoluir o mais rápido possível para chegar em um nível legal, o time crescer e conseguirmos um resultado positivo sempre - finalizou.