Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo elogia postura do São Paulo em vitória: 'Hoje foi na raça, na vontade'

Defensor teve atuação segura diante do Red Bull Bragantino no triunfo por 1 a 0. Camisa 16 projetou as próximas partidas da equipe na temporada...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 08:54
Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite da última segunda-feira, no Morumbi. A equipe de Crespo teve uma atuação segura, principalmente no setor defensivo, que rendeu elogios do treinador.
ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo
Após a partida, o zagueiro Léo, que vem crescendo na equipe, comentou sobre o jogo e elogiou a disposição dos companheiros em campo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Todo jogo contra o Red Bull Bragantino é difícil, só a técnica não iria resolver o jogo. Hoje foi na vontade, na superação. Foi um grande jogo, estamos em evolução, queremos chegar o mais longe possível para melhorarmos a cada dia. É sempre bom quando a gente não sofre gols. A gente está feliz por ter jogador hoje e a zaga não ter sofrido gols. É levar isso para os próximos jogos e procurar melhorar a cada dia - disse o zagueiro em vídeo divulgado pelo clube. Léo também comentou sobre a evolução da equipe com Crespo, principalmente após o período de um mês com treinamentos, devido a parada do estadual em razão da pandemia de Covid-19.
- É essa mentalidade que o Crespo e toda comissão têm colocado na gente, de ser agressivo, de se impor quando está em casa. Estamos nos adaptando ao trabalho dele, devagar, estamos em evolução, esperamos evoluir o mais rápido possível para chegar em um nível legal, o time crescer e conseguirmos um resultado positivo sempre - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados