Léo Duarte sofre lesão e desfalcará o Milan por até um mês

A 20 dias da volta do Campeonato Italiano, o Milan terá uma baixa na zaga pelas próximas semanas. De acordo com a mídia italiana, o zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, sofreu uma lesão muscular na coxa e pode ficar afastado dos gramados por até um mês.

O jogador estava se destacando nos treinamentos do Rossonero na volta das atividades após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus e tinha ganhado vaga entre os titulares nos trabalhos táticos do técnico Stefano Pioli.

O jogador passará por exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão, que é a segunda desde que chegou ao Milan. Em novembro, o defensor sofreu uma lesão no calcanhar e precisou passar por uma cirurgia. E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen KloppPorto visita Famalicão no retorno do Português em busca do títuloPSG reforça interesse em Thomas Partey, do Atlético de Madrid E MAIS: