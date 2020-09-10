Léo Duarte deve deixar o Milan nesta temporada, diz site italiano

De acordo com o site italiano "SportMediaset", o zagueiro Léo Duarte deve deixar o Milan ainda nesta temporada, que se inicia no próximo dia 18 para os clubes do País da Bota. Conforme as informações divulgadas, as atuações do brasileiro no último Campeonato Italiano não agradaram ao técnico Stefano Pioli. Nos últimos amistosos de preparação, ele entrou em campo em duas boas vitórias da equipe "Rossonera", contra o Novara e o Monza, 4 a 2 e 4 a 1. No entanto, não tem tido regularidade e conquistado espaço na equipe, e deve ser negociado, apesar de ainda não existir uma proposta oficial.