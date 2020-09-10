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futebol

Léo Duarte deve deixar o Milan nesta temporada, diz site italiano

Segundo o 'SportMediaset', as atuações do zagueiro brasileiro não têm agradado ao técnico Stefano Pioli. Ele deve ser negociado em breve, apesar de ainda não existir uma proposta...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 20:45
Crédito: Desde que chegou ao Milan vindo do Flamengo, Léo Duarte entrou em campo em apenas seis partidas (Divulgação/Twitter MIlan
De acordo com o site italiano "SportMediaset", o zagueiro Léo Duarte deve deixar o Milan ainda nesta temporada, que se inicia no próximo dia 18 para os clubes do País da Bota. Conforme as informações divulgadas, as atuações do brasileiro no último Campeonato Italiano não agradaram ao técnico Stefano Pioli. Nos últimos amistosos de preparação, ele entrou em campo em duas boas vitórias da equipe "Rossonera", contra o Novara e o Monza, 4 a 2 e 4 a 1. No entanto, não tem tido regularidade e conquistado espaço na equipe, e deve ser negociado, apesar de ainda não existir uma proposta oficial.
Ainda segundo a publicação, o Milan já procura no mercado um novo nome para o lugar do brasileiro. Paolo Maldini e Ricky Massara devem optar por um jogador que já atua na Itália para facilitar a adaptação.
Desde que chegou ao Milan vindo do Flamengo, Léo Duarte entrou em campo em apenas seis partidas, e 403 minutos. Aos 24 anos, ele enfrentou duas lesões desde que chegou à Itália: na coxa e no tornozelo.

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