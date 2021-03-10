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futebol

Léo, do São Paulo, testa positivo para Covid-19 e está em isolamento

Zagueiro apresentou sintomas na última terça-feira e ficou fora dos treinamentos. Exame realizado constatou infeção do zagueiro, que está isolado e assistido pelos médicos...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 12:38
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo teve uma notícia ruim na manhã desta quarta-feira (10). Léo, que vinha sendo titular na defesa de Hernán Crespo, testou positivo para a Covid-19 em exame realizado na última terça-feira (09).
Vai ter mais alguém na lista em 2021? Confira os jogadores do São Paulo que foram artilheiros do Paulistão
Ele já havia sido desfalque na reapresentação, no CT da Barra Funda. O lateral e zagueiro apresentou febre e dores no corpo, portanto ficou de fora do trabalho com o restante do elenco.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O São Paulo informa que o atleta Léo testou positivo para Covid-19 em exame realizado nesta terça-feira (9). O jogador está em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube - escreveu o Tricolor nas redes sociais. Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um clube modelo com relação a proteção contra a Covid-19. Somente os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró, haviam sido infectados com a doença desde o começo da pandemia.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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