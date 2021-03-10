Léo, do São Paulo, testa positivo para Covid-19 e está em isolamento

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo teve uma notícia ruim na manhã desta quarta-feira (10). Léo, que vinha sendo titular na defesa de Hernán Crespo, testou positivo para a Covid-19 em exame realizado na última terça-feira (09).

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Ele já havia sido desfalque na reapresentação, no CT da Barra Funda. O lateral e zagueiro apresentou febre e dores no corpo, portanto ficou de fora do trabalho com o restante do elenco.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O São Paulo informa que o atleta Léo testou positivo para Covid-19 em exame realizado nesta terça-feira (9). O jogador está em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube - escreveu o Tricolor nas redes sociais. Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um clube modelo com relação a proteção contra a Covid-19. Somente os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró, haviam sido infectados com a doença desde o começo da pandemia.