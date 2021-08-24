Léo, do São Paulo, revê Fortaleza na Copa do Brasil após ser destaque em classificação na última temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O duelo do São Paulo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (25), no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, será especial para o zagueiro Léo. Isso porque o defensor foi destaque na classificação do Tricolor diante do Leão nas oitavas de final do mata-mata nacional na última temporada. Na ocasião, o Tricolor era comandado por Fernando Diniz e Rogério Ceni era o técnico do Leão. Na ida, um duelo emocionante no Castelão, que terminou em empate por 3 a 3. David, Tinga e Gabriel Dias marcaram para o Fortaleza. Brenner, duas vezes, e Luciano para o São Paulo marcaram os gol do São Paulo. Na segunda etapa, os donos da casa tiveram dois jogadores expulsos e estavam vencendo, mas Brenner nos acréscimos, empatou.

Já no Morumbi, mais um duelo emocionante. O São Paulo abriu 2 a 0 com Brenner, e se classificava de forma tranquila. No entanto, o Fortaleza não desistiu e em dez minutos, com gols aos 35 e 46 do segundo tempo, empatou a partida e levou a decisão aos pênaltis. Depois de 17 cobranças, Volpi defendeu e coube a Léo acertar o pênalti e classificar o Tricolor às quartas de final.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILDepois desse jogo, Léo foi ganhando cada vez mais espaço no time e renovou seu contrato no começo desta temporada. Agora, o novo vínculo vai até dezembro de 2024 - o anterior era até o final de 2022. Mesmo com a chegada de Crespo e a utilização de um novo esquema tático, o jogador continuou na equipe.