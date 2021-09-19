Léo, do São Paulo, recebe o terceiro amarelo e não pega o América-MG

O São Paulo tem um desfalque certo para a partida contra o América-MG, na próxima quarta-feira (22), às 20h30, no Morumbi. O zagueiro Léo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO e está suspenso. O camisa 16 recebeu a advertência aos 37 minutos da segunda etapa, após uma falta no atacante Ronald. Sendo assim, ele não enfrentará o Coelho. Em compensação, o técnico Hernán Crespo terá o retorno do zagueiro Miranda, que cumpriu suspensão diante do Atlético-GO.