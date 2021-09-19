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futebol

Léo, do São Paulo, recebe o terceiro amarelo e não pega o América-MG

Zagueiro recebeu a advertência na segunda etapa contra o Atlético-GO e não enfrenta o Coelho. Crespo terá desfalque na zaga pelo segundo jogo consecutivo...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 18:15
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem um desfalque certo para a partida contra o América-MG, na próxima quarta-feira (22), às 20h30, no Morumbi. O zagueiro Léo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO e está suspenso. O camisa 16 recebeu a advertência aos 37 minutos da segunda etapa, após uma falta no atacante Ronald. Sendo assim, ele não enfrentará o Coelho. Em compensação, o técnico Hernán Crespo terá o retorno do zagueiro Miranda, que cumpriu suspensão diante do Atlético-GO.
Vale lembrar que o São Paulo tinha diversos pendurados contra o Dragão. Além de Léo, que acabou recebendo a terceira advertência, ainda estão na 'degola', Luan, Luciano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Galeano, Rigoni e o técnico Hernán Crespo.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROSendo assim, o Tricolor deve ter a dupla Miranda e Arboleda contra o América-MG. Caso o São Paulo atue com três zagueiros, Bruno Alves deve compor a zaga com os experientes zagueiros.

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