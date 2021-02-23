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futebol

Léo destaca ano no Vitória e espera definir futuro nos próximos dias

Lateral direito da equipe baiana destacou o rendimento que teve ao longo da temporada com o Leão e deseja definir o futuro para seguir crescendo na carreira...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 19:03
Crédito: Lateral fez boa temporada com o Vitória e espera acertar o futuro o mais rápido possível (Divulgação / EC Vitória
Após um ano de 2020 intenso no Vitória, o lateral direito Léo, com passagens pelo Flamengo, Athletico, Coritiba e Avaí, destacou a temporada positiva que teve com a camisa do Leão baiano. Segundo o jogador, o fato de ter atuado em alto nível novamente o ajudou muito, além do sentimento de dever cumprido pelo esforço que o atleta desempenhou ao longo das partidas.- Tive uma temporada muito boa individualmente. Nas partidas que estive em campo procurei dar meu máximo e ajudar o clube. Estou feliz pela evolução que tive e pelo bom momento que estou vivendo - afirmou o jogador.
Ainda de acordo com Léo, seu desejo é resolver o seu futuro nos próximos dias e permanecer no Vitória por mais uma temporada, buscando repetir a luta da última temporada e chegar ainda mais alto na carreira.- Estamos conversando e buscando o melhor projeto neste momento. Estou muito motivado. Espero definir isso nos próximos dias - completou o lateral.

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