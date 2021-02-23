Léo destaca ano no Vitória e espera definir futuro nos próximos dias

Após um ano de 2020 intenso no Vitória, o lateral direito Léo, com passagens pelo Flamengo, Athletico, Coritiba e Avaí, destacou a temporada positiva que teve com a camisa do Leão baiano. Segundo o jogador, o fato de ter atuado em alto nível novamente o ajudou muito, além do sentimento de dever cumprido pelo esforço que o atleta desempenhou ao longo das partidas.- Tive uma temporada muito boa individualmente. Nas partidas que estive em campo procurei dar meu máximo e ajudar o clube. Estou feliz pela evolução que tive e pelo bom momento que estou vivendo - afirmou o jogador.