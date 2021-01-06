Léo dá o tom da seriedade do jogo contra o América-MG para o Vitória

Crédito: Divulgação/EC Vitória

Apesar da dificuldade do próximo jogo do Vitória na Série B do Brasileirão, o elenco tem tratado o compromisso diante do América-MG no próximo sábado (9) como de suma importância no caminho para assegurar a permanência da equipe na segunda divisão.

A avaliação do lateral-direito Léo foi, inclusive, na linha de elogiar a campanha dos comandados de Lisca e de ratificar a necessidade de concentração máxima o tempo todo para, assim, aumentar as chances de conseguir um resultado positivo no Independência:+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE B- O América faz um campeonato praticamente perfeito e dentro de casa é sempre muito difícil de ser batido. Não podemos vacilar. Sabemos que qualquer erro nos custará um resultado positivo fora de casa. É um dos jogos mais importantes do ano para o clube.

Em 15° lugar e com 37 pontos, dois a mais do que o Náutico, primeiro dentro do Z4, o fato de depender somente dos próprios resultados para assegurar a permanência foi ponto ressaltado pelo jogador de 29 anos de idade que é formado na base do Leão da Barra: