Léo 'dá a receita' para melhora do São Paulo: 'Encarar todo jogo como uma final'

Crédito: Rubens Chiri

O defensor do São Paulo, Léo, vem sendo destaque do time na temporada, atuando como zagueiro, posição em que já havia se destacado com Fernando Diniz e continuou a boa fase sob o comando do Hernán Crespo.

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No entanto, mesmo com as boas atuações do camisa 16, o Tricolor ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição. Léo deu a receita para a recuperação do clube no torneio.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Todo jogo é muito difícil. Tanto quem está lá em cima, quanto quem está lá embaixo, é o Brasileirão. Temos que encarar todo jogo como uma final, ainda mais nesse momentos que temos enfrentado, então cada jogo temos que levar como uma final para sairmos dessa situação e alcançar as posições de cima - disse o jogador, em entrevista à 'SPFCTV'.

Com cinco pontos, o São Paulo está na 17ª colocação e empatou sem gols contra o Corinthians, na última quarta-feira (30). Léo comentou sobre a atuação no Majestoso. - Queria muito ganhar. Nos incomoda também, mas importante não ter tomado gols, é um ponto. Queríamos três pontos, mas não deu pra ganhar. A gente não sai tão satisfeito porque, realmente, viemos aqui e queríamos vencer - finalizou.