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Léo Couto elogia estrutura do Marília e dedicação do elenco na Série A3 do Paulistão 2021

Volante afirmou que gostou do desempenho da equipe apesar da derrota na última partida...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 17:37
Crédito: Divulgação/Marília
Com a quinta melhor campanha neste início da Série A3 do Campeonato Paulista, o Marília sofreu sua segunda derrota na última rodada, contra o Barretos por 1 a 0. Um dos destaques do elenco, Léo Couto acredita que a equipe teve um bom desempenho, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas.Na próxima rodada, nesta terça-feira (04), o Tigrão visita o Bandeirante, que luta contra a zona de rebaixamento. O volante afirma que é necessário mais concentração do elenco para finalizar as jogadas e destaca também a importância de não sofrer gols.
- Nós conseguimos criar oportunidades claras de gol e desperdiçamos, não soubemos aproveitar. Tivemos a infelicidade de tomar o gol em única chance que eles acabaram tendo e que aproveitaram bem. A única mudança para o jogo contra o Bandeirante é que temos que nos concentrar mais na finalização das jogadas para fazer os gols e temos que buscar não tomar também, para ganhar ainda mais confiança - comentou.Com a maratona de jogos no retorno da competição, Léo exalta a estrutura do Marília, com todo suporte dado ao elenco, e destacou a dedicação dos jogadores para buscar a classificação antecipada à próxima fase do campeonato. No momento, o clube ocupa a quinta colocação, com 10 pontos em seis rodadas, a três do líder Noroeste.
- O clube está dando todo suporte necessário para suportarmos essa bateria de jogos que está por vir. E, nós, atletas, estamos nos preparando ao máximo para aguentar e manter o bom nível para garantir a classificação o mais rápido possível, porém vamos pensando jogo a jogo para colher os frutos lá na frente.

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