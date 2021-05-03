Léo Couto elogia estrutura do Marília e dedicação do elenco na Série A3 do Paulistão 2021

Crédito: Divulgação/Marília

Com a quinta melhor campanha neste início da Série A3 do Campeonato Paulista, o Marília sofreu sua segunda derrota na última rodada, contra o Barretos por 1 a 0. Um dos destaques do elenco, Léo Couto acredita que a equipe teve um bom desempenho, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas.Na próxima rodada, nesta terça-feira (04), o Tigrão visita o Bandeirante, que luta contra a zona de rebaixamento. O volante afirma que é necessário mais concentração do elenco para finalizar as jogadas e destaca também a importância de não sofrer gols.

- Nós conseguimos criar oportunidades claras de gol e desperdiçamos, não soubemos aproveitar. Tivemos a infelicidade de tomar o gol em única chance que eles acabaram tendo e que aproveitaram bem. A única mudança para o jogo contra o Bandeirante é que temos que nos concentrar mais na finalização das jogadas para fazer os gols e temos que buscar não tomar também, para ganhar ainda mais confiança - comentou.Com a maratona de jogos no retorno da competição, Léo exalta a estrutura do Marília, com todo suporte dado ao elenco, e destacou a dedicação dos jogadores para buscar a classificação antecipada à próxima fase do campeonato. No momento, o clube ocupa a quinta colocação, com 10 pontos em seis rodadas, a três do líder Noroeste.