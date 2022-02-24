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Léo Coelho se destaca em estreia com o Nacional-URU e é eleito melhor jogador da partida

Brasileiro foi contratado nesta temporada pelo clube uruguaio e já terá clássico pela frente...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 20:18
O zagueiro brasileiro Léo Coelho fez a sua estreia com a camisa do Nacional-URU na partida diante do Liverpool, pelo Campeonato Uruguaio. Devido a uma forte chuva, o jogo que teve início no domingo foi paralisado e reiniciado apenas na segunda-feira.Titular durante os 90 minutos, Léo apresentou uma excelente atuação, sendo fundamental para o empate da equipe em 0 a 0. O defensor foi eleito o melhor jogador da partida, com um alto nível de desarmes e interceptações, além de entrar para a seleção da rodada do campeonato uruguaio.
A equipe está em 8º lugar na classificação com quatro pontos conquistados, tendo um empate, uma vitória e uma derrota.
O próximo desafio de Léo Coelho vestindo as cores do Nacional, será o grande clássico contra o rival Peñarol. A partida acontecerá neste domingo, às 17h do horário de Brasília, no Estádio Campeón del Siglo, casa do adversário.
Crédito: LéoCoelhoestreoupeloNacionalenopróximodomingovaiencararumclássico(Foto:Divulgação/Nacional-URU

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