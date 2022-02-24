Léo Coelho se destaca em estreia com o Nacional-URU e é eleito melhor jogador da partida

O zagueiro brasileiro Léo Coelho fez a sua estreia com a camisa do Nacional-URU na partida diante do Liverpool, pelo Campeonato Uruguaio. Devido a uma forte chuva, o jogo que teve início no domingo foi paralisado e reiniciado apenas na segunda-feira.Titular durante os 90 minutos, Léo apresentou uma excelente atuação, sendo fundamental para o empate da equipe em 0 a 0. O defensor foi eleito o melhor jogador da partida, com um alto nível de desarmes e interceptações, além de entrar para a seleção da rodada do campeonato uruguaio.