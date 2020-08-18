Léo Cittadini credita preparação durante pandemia para boa fase no Athletico: 'Tem me ajudado muito'

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Cittadini se mostrou feliz pela conquista de mais um título em pouco mais de um ano no clube, com o bônus de deixar seu nome na final contra o arquirrival.

- Primeiramente estou muito feliz de ter conquistado mais um título com a camisa do Athletico e ter sido presenteado com mais um gol em final - afirmou. Cittadini chegou ao Athletico como peça de reposição mas acabou se destacando na campanha da Copa do Brasil em 2019, marcando um dos gols da vitória sobre o Inter no segundo jogo da final. Em 2020, o meia assumiu o papel de protagonista no meio campo de Dorival Junior.

Léo revela que aproveitou o tempo de paralisação do futebol durante a pandemia do covid-19 para se preparar em casa e corrigir seus defeitos.

- Estamos passando por um momento muito difícil devido a essa pandemia. E nesse tempo em que ficamos sem jogos eu me dediquei muito nos treinamentos e busquei melhorar as coisas que precisava. Isso me deu uma base muito grande para esse início e acredito que tem me ajudado muito no meu desempenho - concluiu.