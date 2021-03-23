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futebol

Léo Chú protagoniza simulações bizarras e acaba expulso

Atacante tentou cavar pênalti em dois momentos e deixou o campo mais cedo...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 22:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 22:11
Crédito: Guilherme Gomes/Grêmio FBPA
No empate contra o São José, o atacante Léo Chú protagonizou um dos momentos mais bizarros do Campeonato Gaúcho. Na etapa final, o atleta cavou duas penalidades, não convenceu o árbitro e acabou no chuveiro mais cedo.
O lance mais bizarro aconteceu nos acréscimos. Ao invadir a grande área, ele driblou o zagueiro, sentiu o braço do marcador em seu peito e caiu no chão. No mesmo momento, o árbitro apitou e puxou o segundo amarelo do bolso.
Constrangido, Léo Chú tentou disfarçar e convencer o juiz de permanecer em campo, mas sem sucesso.
Com o cartão vermelho, o atleta não está apto a encarar o Juventude na próxima rodada do Gauchão.

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