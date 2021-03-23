Léo Chú protagoniza simulações bizarras e acaba expulso

Crédito: Guilherme Gomes/Grêmio FBPA

No empate contra o São José, o atacante Léo Chú protagonizou um dos momentos mais bizarros do Campeonato Gaúcho. Na etapa final, o atleta cavou duas penalidades, não convenceu o árbitro e acabou no chuveiro mais cedo.

O lance mais bizarro aconteceu nos acréscimos. Ao invadir a grande área, ele driblou o zagueiro, sentiu o braço do marcador em seu peito e caiu no chão. No mesmo momento, o árbitro apitou e puxou o segundo amarelo do bolso.

Constrangido, Léo Chú tentou disfarçar e convencer o juiz de permanecer em campo, mas sem sucesso.