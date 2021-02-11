Léo Chú não esconde frustração após empate no Morumbi

O Ceará deixa o Morumbi com o gosto amargo do empate. Após abrir o placar com Léo Chú, o Vozão levou o empate nos minutos finais e aumentou o jejum de vitória para três jogos.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o autor do gol não escondeu a sua frustração e disse que trocaria o seu tento pela vitória.
‘As duas equipes queriam ganhar. A gente ficou na bronca porque foi falta no Saulo no gol deles. Eu fico muito feliz pelo gol, mas certeza que trocaria ele pela vitória do nosso grupo’, afirmou ao Premiere.
Com o empate fora de casa, o Ceará fecha a rodada na 12ª colocação, com 46 pontos.