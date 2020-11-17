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futebol

Léo Ceará projeta recuperação do Vitória na Série B

Atacante é o goleador do Leão na temporada e demonstrou ânimo após o triunfo diante do Figueirense...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 18:32

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 18:32

Crédito: Reprodução/Premiere
Após bater o Figueirense no Barradão, o Vitória quebrou uma marca de oito jogos sem vencer e ganhou um respiro da zona de rebaixamento, atualmente em cinco pontos.Um dos trunfos para o time engatar uma sequência positiva de resultados é o atacante Léo Ceará, responsável por 11 gols na temporada.
Na conversa com a imprensa, o atleta espera que o time possa vencer mais jogos para sonhar com a parte de cima da classificação.
‘A gente ainda não conseguiu vitórias consecutivas na Série B. A gente vinha em um momento delicado, mas conseguiu a vitória no último jogo. Acho que temos que pensar jogo a jogo, pontuar. Precisamos vencer jogos consecutivos se quiser ter uma chance na parte de cima da tabela’, declarou à imprensa.
O próximo jogo do Vitória é a Ponte Preta, marcado para a sexta-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Moisés Lucarelli.

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