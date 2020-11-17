Léo Ceará projeta recuperação do Vitória na Série B

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Após bater o Figueirense no Barradão, o Vitória quebrou uma marca de oito jogos sem vencer e ganhou um respiro da zona de rebaixamento, atualmente em cinco pontos.Um dos trunfos para o time engatar uma sequência positiva de resultados é o atacante Léo Ceará, responsável por 11 gols na temporada.

Na conversa com a imprensa, o atleta espera que o time possa vencer mais jogos para sonhar com a parte de cima da classificação.

‘A gente ainda não conseguiu vitórias consecutivas na Série B. A gente vinha em um momento delicado, mas conseguiu a vitória no último jogo. Acho que temos que pensar jogo a jogo, pontuar. Precisamos vencer jogos consecutivos se quiser ter uma chance na parte de cima da tabela’, declarou à imprensa.