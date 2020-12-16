Léo Ceará marca, Vitória bate o Juventude e se afasta do Z-4 da Série B

Crédito: (Reprodução/SporTV

Em situações opostas no Brasileirão Série B, Vitória e Juventude entraram em campo na noite desta terça-feira (15), pela 29ª rodada, no Estádio Barradão, em Salvador.

Com o resultado de 1 a 0, o Leão chegou aos 36 pontos pulando para a 13ª posição. Já o time de Caxias do Sul, com o tropeço fora de casa, acabou ficando na 5ª colocação com seus 46 pontos.O jogo

Com um início de confronto mais equilibrado, tanto o Vitória, quanto o Juventude, partiram pra cima na expectativa de tirar o zero do placar. No entanto, mesmo com as investidas dos respectivos ataques, poucos foram os lances de perigo contra os goleiro Yuri e Marcelo Carné.

Passado o momento, o Leão, por sua vez, aos 17 minutos, conseguiu abrir a contagem. Após puxar contra-ataque com velocidade, Thiago Lopes deixou os marcadores para trás e passou para Léo Ceará, na saída do goleiro, bater para o fundo das redes.

Na sequência, a equipe da casa ainda teve mais uma chance agora com Matheus Frizo, mas a bola acabou parando na defesa do arqueiro rival. Porém, a equipe gaúcha não quis saber de sofrer pressão e partiu para cima. Até meados meados dos 35 minutos, apesar da insistência, acabou ficando apenas com a posse de bola sem criar jogadas ofensivas, dando a deixa para o Vitória, duas vezes com Vico, quase ampliar o marcador.

Já na segunda etapa, o técnico Pintado resolveu mudar duas vezes em sua equipe, colocando Gabriel Terra e Everton, nos lugares de Gustavo Bochecha e Capixaba. E as trocas surtiram efeito. Com uma postura mais ofensiva, os visitantes quase conseguiram igualar tudo com Igor e João Paulo, porém em ambas a bola insistiu em não entrar.

Até meados dos 30 minutos, o Vitória conseguia chegar com mais intensidade em seu campo de ataque. Porém, assim como foi com o Ju, a bola também teimou em não entrar, mantendo o resultado sem alterações, e com direito a Mazola Júnior tendo que recuar aos seus suplentes, já que o autor do tento, Léo Ceará, alegando dores, pediu para sair entrando em seu lugar Caicedo.