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Léo Ceará, do Yokohama Marinos, é eleito melhor jogador do mês no Campeonato Japonês

Brasileiro foi o escolhido para receber o prêmio de MVP do último mês na J-League...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 20:46

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:46

Crédito: Divulgação
O atacante Léo Ceará vive grande fase com a camisa do Yokohama Marinos, do Japão. Na segunda colocação da J-League, o Campeonato Japonês, a equipe tem como um de seus trunfos o poder de decisão do brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Esta é a primeira temporada do centroavante no Japão, até aqui são 11 gols em 21 jogos. Nas últimas cinco partidas, a rede foi balançada sete vezes, e o ótimo momento levou o camisa 9 a conquistar o prêmio de melhor jogador do mês, o MVP da J-League de agosto.
- Fico muito contente com esse reconhecimento, é a prova que estou fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Sei do meu potencial e acredito que vou ajudar os meus companheiros ainda mais essa temporada - contou Léo, antes de completar:
- Esse prêmio não é só meu, é de todos que sempre acreditaram em mim. Agradeço ao pessoal do clube, aos meus companheiros, família, ao pessoal da Antoniu's e a todos que torcem por mim. Podem ter certeza que farei de tudo para que eu conquiste prêmios coletivos e individuais - concluiu Léo.

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