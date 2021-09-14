Léo Ceará, do Yokohama Marinos, é eleito melhor jogador do mês no Campeonato Japonês

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O atacante Léo Ceará vive grande fase com a camisa do Yokohama Marinos, do Japão. Na segunda colocação da J-League, o Campeonato Japonês, a equipe tem como um de seus trunfos o poder de decisão do brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Esta é a primeira temporada do centroavante no Japão, até aqui são 11 gols em 21 jogos. Nas últimas cinco partidas, a rede foi balançada sete vezes, e o ótimo momento levou o camisa 9 a conquistar o prêmio de melhor jogador do mês, o MVP da J-League de agosto.

- Fico muito contente com esse reconhecimento, é a prova que estou fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Sei do meu potencial e acredito que vou ajudar os meus companheiros ainda mais essa temporada - contou Léo, antes de completar: