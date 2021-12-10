Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leo Ceará comemora primeira temporada no Japão: 'Voltaremos mais fortes'

Atacante foi um dos destaques do Yokohama Marinos em 2021
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 11:53

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 11:53

O centroavante Leo Ceará, ex-Vitória, terminou seu primeiro ano no Japão com números positivos. Foram 32 jogos, 13 gols e seis assistências pelo Yokohama Marinos, sendo um dos destaques da campanha que levou o clube ao vice-campeonato da J-League, o Campeonato Japonês.
Um dos responsáveis pelo melhor ataque do futebol japonês na temporada, Leo Ceará aproveitou o fim da temporada para comemorar e celebrar seu primeiro ano no país nipônico.
- Mais uma temporada chegou ao fim, só agradecer a Deus por tudo, por me proteger de lesões e por me dar saúde para poder fazer o que mais gosto. Queria agradecer a todos os torcedores do Marinos que nos apoiaram durante toda temporada. Infelizmente o título não veio, mas foi uma temporada muito boa, tenho certeza que na próxima temporada voltaremos mais fortes ainda. Desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo - disse o atacante em suas redes sociais.
Leo Ceará finaliza a primeira temporada pelo Marinos como terceiro artilheiro da equipe na liga nacional (10), e segundo jogador com mais participações em gols (15) pelo clube na J-League, com uma média de um gol a cada 134 minutos.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados