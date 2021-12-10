Leo Ceará comemora primeira temporada no Japão: 'Voltaremos mais fortes'

O centroavante Leo Ceará, ex-Vitória, terminou seu primeiro ano no Japão com números positivos. Foram 32 jogos, 13 gols e seis assistências pelo Yokohama Marinos, sendo um dos destaques da campanha que levou o clube ao vice-campeonato da J-League, o Campeonato Japonês.

Um dos responsáveis pelo melhor ataque do futebol japonês na temporada, Leo Ceará aproveitou o fim da temporada para comemorar e celebrar seu primeiro ano no país nipônico.

- Mais uma temporada chegou ao fim, só agradecer a Deus por tudo, por me proteger de lesões e por me dar saúde para poder fazer o que mais gosto. Queria agradecer a todos os torcedores do Marinos que nos apoiaram durante toda temporada. Infelizmente o título não veio, mas foi uma temporada muito boa, tenho certeza que na próxima temporada voltaremos mais fortes ainda. Desejo a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo - disse o atacante em suas redes sociais.

Leo Ceará finaliza a primeira temporada pelo Marinos como terceiro artilheiro da equipe na liga nacional (10), e segundo jogador com mais participações em gols (15) pelo clube na J-League, com uma média de um gol a cada 134 minutos.