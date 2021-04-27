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Léo Ceará celebra estreia com gol no Japão: 'Que seja o primeiro de muitos'

Atacante brasileiro do Yokohama Marinos estreou no último sábado, na goleada sobre o Yokohama FC por 5 a 0, em clássico do futebol local...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:43

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 20:43
Crédito: Divulgação/Yokohama Marinos
No clássico da cidade disputado no último final de semana, o Yokohama Marinos goleou o rival Yokohama FC por 5 a 0. O jogo marcou também a estreia do atacante brasileiro Léo Ceará, ex-Vitória, e que começou sua trajetória no novo clube como imaginava: gol e vitória.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Léo entrou no minuto 77, e logo em seu primeiro lance, recebeu a bola próximo da área, carregou e bateu na saída do goleiro, balançando a rede pela primeira vez no continente asiático.
- Feliz demais pela estreia, estava muito focado em fazer um bom primeiro jogo para seguir confiante e motivado com os próximos confrontos. Que seja o primeiro de muitos, cheguei aqui para ajudar o Marinos, cheguei com vontade de vencer - admitiu Léo.Contratado pelo clube japonês no início de 2021, o atacante seguiu todos os protocolos de saúde do país e por isso sua estreia demorou mais do que o esperado.
- Mal cheguei e já pude sentir a organização e o cuidado que o povo japonês tem. Fiquei isolado por 14 dias, como pede o protocolo. Fiz testes várias vezes, fui avaliado por médicos e tudo para evitar que eu estivesse com o vírus e pudesse por em risco a minha vida e a de outras pessoas - disse Leo, antes de completar:
- Estou ansioso por essa experiência, acredito que será um grande momento da minha vida. Morando em um país completamente diferente, com outro idioma, cultura e tudo. Chego aqui de braços abertos, aguardando novas experiências - concluiu o novo camisa 9 do Yokohama Marinos.

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