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futebol

Léo Ceará abre mão de artilharia da Série B pela 'sobrevivência' do Vitória

Atacante tem 14 gols na competição, mas quer tirar o Leão do perigo de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:53

Crédito: Divulação/Instagram Vitória
Na reta final da Série B, o atacante Léo Ceará é uma das armas do Vitória para escapar do rebaixamento e iniciar a temporada 2021 com a esperança de dias melhores.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Apesar do coletivo não viver um bom momento, o lado individual vive uma fase excelente, já que o centroavante marcou 14 gols e está na vice-liderança da artilharia.
Com apenas três gols a menos que Caio Dantas, do Sampaio Corrêa, Léo Ceará garante que, no momento, a artilharia não é a sua prioridade.
‘Se for de ser artilheiro, vai acontecer naturalmente. Primeiro o Vitória, acima de tudo. Nós, jogadores, vamos passar, sair, e o clube vai continuar. O clube não merece passar por um rebaixamento. A gente tem que ter consciência disso. Um time da grandeza do Vitória não pode cair para a Terceira Divisão. O mais importante do momento é tirar o Vitória dessa situação’, declarou.
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Com Léo Ceará em campo, o Vitória mede forças com a Chapecoense no próximo domingo, no Barradão.

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