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Leo Campos almeja boa temporada com a camisa do Operário de Várzea Grande

Jogador foi anunciado recentemente como novo reforço e mostra confiança para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 19:50

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 19:50

Após passagem bem sucedida pela equipe do Nova Mutum na temporada 2021, o lateral-direito Leo Campos foi apresentado recentemente como reforço do Operário de Várzea Grande. O jogador chegou com grande expectativas para a temporada que vai se inicia.- Muito feliz em jogar pelo Galo, espero que a temporada renda muitas alegrias para torcida, e que o time desempenhe em alto nível. Teremos um calendário longo em 2022, o que nos traz grandes desafios pela frente. - O objetivo é começar o ano em alta, fazendo boas partidas no Estadual, e avançando de fase na Copa do Brasil - contou o lateral.
O reforço chega com rodagem pelo estado do Mato Grosso, após atuar por mais de três mil minutos em campo no último ano, vestindo as camisas do Nova Mutum e da Luverdense. Ausente de apenas uma partida durante a última temporada, o lateral se destaca pelo apoio intenso que faz no momento ofensivo. Em 2021, o jogador participou da criação de nove gols em 42 jogos.
- Gosto de apoiar o time pelas laterais, sinto que com as subidas, conseguimos criar maiores oportunidades de gol, mas é claro que não posso deixar a linha defensiva desprotegida, então sempre tem que estar atento para saber qual momento de subir, ou de ficar - afirma Leo.
Na temporada de 2022, o Operário inicia sua jornada disputando o Campeonato Mato-grossense no próximo dia 22, contra a Academia Futebol Clube. No restante do ano a equipe foca no Campeonato Brasileiro da Série D, e na Copa do Brasil, que a equipe terá seu adversário definido na próxima segunda-feira.
Crédito: LeoCamposfoiapresentadocomoreforçodoOperário(Foto:Divulgação/OperáriodeVárzeaGrande

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