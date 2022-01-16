Leo Campos almeja boa temporada com a camisa do Operário de Várzea Grande

Após passagem bem sucedida pela equipe do Nova Mutum na temporada 2021, o lateral-direito Leo Campos foi apresentado recentemente como reforço do Operário de Várzea Grande. O jogador chegou com grande expectativas para a temporada que vai se inicia.- Muito feliz em jogar pelo Galo, espero que a temporada renda muitas alegrias para torcida, e que o time desempenhe em alto nível. Teremos um calendário longo em 2022, o que nos traz grandes desafios pela frente. - O objetivo é começar o ano em alta, fazendo boas partidas no Estadual, e avançando de fase na Copa do Brasil - contou o lateral.

O reforço chega com rodagem pelo estado do Mato Grosso, após atuar por mais de três mil minutos em campo no último ano, vestindo as camisas do Nova Mutum e da Luverdense. Ausente de apenas uma partida durante a última temporada, o lateral se destaca pelo apoio intenso que faz no momento ofensivo. Em 2021, o jogador participou da criação de nove gols em 42 jogos.

- Gosto de apoiar o time pelas laterais, sinto que com as subidas, conseguimos criar maiores oportunidades de gol, mas é claro que não posso deixar a linha defensiva desprotegida, então sempre tem que estar atento para saber qual momento de subir, ou de ficar - afirma Leo.

Na temporada de 2022, o Operário inicia sua jornada disputando o Campeonato Mato-grossense no próximo dia 22, contra a Academia Futebol Clube. No restante do ano a equipe foca no Campeonato Brasileiro da Série D, e na Copa do Brasil, que a equipe terá seu adversário definido na próxima segunda-feira.