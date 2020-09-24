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Léo Bonatini chega ao Grasshoper Zurich para comandar recomeço do clube na Suíça

Atacante renova com Woverhampton até 2023 e é emprestado ao time suíço com a missão de recoloca-lo na elite do futebol do país 
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Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 22:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 22:43
Crédito: Divulgação
Revelado pelo Cruzeiro, o atacante Léo Bonatini já tem um novo desafio para a temporada. O jogador renovou o seu contrato com o Woverhampton Wanderers, da Inglaterra, até 2023 e foi emprestado ao Grasshoper Zurich por uma temporada.
O clube suíço foi comprado pelo mesmo grupo que comanda os ingleses e que agora aposta no bom retrospecto do brasileiro para recolocar o time na divisão de elite do país. Em 2018, Léo Bonatini teve papel fundamental no acesso do Wolves à Premier League, ao marcar 12 gols e dar seis assistências na memorável campanha do título da Championship.
- É uma expectativa muito boa, principalmente por ser um clube de muita tradição aqui na Suiça e ter apresentado um projeto sério. Fiz parte da reconstrução do Wolves e fiquei bastante feliz com o convite do Grasshoper. Fazer parte da reformulação significa que eles confiam no meu trabalho e no meu potencial. Espero que seja uma temporada de muito sucesso e que em maio de 2021 a gente possa estar celebrando a volta do clube para a primeira divisão do futebol suíço - disse.
Um dos clubes mais tradicionais da Suiça, o Grashopper é o maior campeão nacional da história, com 27 conquistas da Super League. Em 2019, porém, a equipe acabou sofrendo o primeiro rebaixamento em 70 anos. Em processo de reestruturação, a expectativa é retornar para a primeira divisão e voltar a lutar pelo título nacional, que não acontece desde a temporada 2003. Léo Bonatini tem 26 anos e estava no Vitória de Guimarães antes de chegar ao futebol suíço.

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