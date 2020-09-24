Léo Bonatini chega ao Grasshoper Zurich para comandar recomeço do clube na Suíça

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Revelado pelo Cruzeiro, o atacante Léo Bonatini já tem um novo desafio para a temporada. O jogador renovou o seu contrato com o Woverhampton Wanderers, da Inglaterra, até 2023 e foi emprestado ao Grasshoper Zurich por uma temporada.

O clube suíço foi comprado pelo mesmo grupo que comanda os ingleses e que agora aposta no bom retrospecto do brasileiro para recolocar o time na divisão de elite do país. Em 2018, Léo Bonatini teve papel fundamental no acesso do Wolves à Premier League, ao marcar 12 gols e dar seis assistências na memorável campanha do título da Championship.

- É uma expectativa muito boa, principalmente por ser um clube de muita tradição aqui na Suiça e ter apresentado um projeto sério. Fiz parte da reconstrução do Wolves e fiquei bastante feliz com o convite do Grasshoper. Fazer parte da reformulação significa que eles confiam no meu trabalho e no meu potencial. Espero que seja uma temporada de muito sucesso e que em maio de 2021 a gente possa estar celebrando a volta do clube para a primeira divisão do futebol suíço - disse.