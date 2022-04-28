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futebol

Leo Andrade ganha destaque entre os zagueiros brasileiros na Liga Portugal

Jogador foi contratado em 2019 para o time sub-23...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 20:38

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 20:38

Contratado em 2019 para o time sub-23, Leo Andrade rapidamente ganhou espaço no elenco principal do Marítimo e soma 40 jogos na Liga Portugal desde a promoção ao profissional.
Com 24 anos, ele ganha notoriedade entre os centrais brasileiros na maior liga de Portugal. As 40 partidas em duas temporadas colocam o atleta no top 3 jogadores brasileiros na posição por idade. O camisa 66 fica atrás apenas de Riccielli, com 23 anos e 48 jogos, e Pedrão, com 24 anos e 55 jogos.
Restam apenas três rodadas para o término da Liga Portugal na atual temporada. Com um campeonato melhor do que a época passada, o Marítimo já tem dois pontos a mais do que o final da temporada 20/21. Atual sétimo colocado, o clube da Ilha da Madeira ficou em 15º no último torneio nacional e não foi para o play-offs de rebaixamento por apenas um ponto.
Nesta temporada, o clube tem motivos de sobra para comemorar e ainda tem chance de jogar a Conference League pela primeira vez na história da equipe.
Os Leões da Madeira terão uma prova de fogo no próximo sábado, quando encaram o Benfica, dentro de casa, a partir das 13h pelo horário de Brasília. Para ultrapassar a marca de vitórias das últimas três temporadas, o Marítimo precisa vencer 2 dos 3 últimos jogos restantes na Liga Portugal.
Crédito: LeoAndraderapidamenteganhouespaçonoelencoprincipaldoMarítimo(Foto:Divulgação

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