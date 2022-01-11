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futebol

Leo Andrade comemora mais uma vitória do Marítimo na Liga Portugal

Equipe da Ilha da Madeira vive boa fase e está na parte da cima da tabela do Português...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 17:33

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:33

O Marítimo vive um dos melhores momentos do clube dentro da Liga Portugal na atual temporada. Com mais uma vitória no torneio nacional, a equipe da Ilha da Madeira triunfou diante o Portimonense, em confronto direto, pelo placar de 2 a 1. O resultado não só colocou a equipe na 9ª colocação, como diminuiu ainda mais a diferença para o 5º colocado, Estoril, que abre as vagas de classificação para a Conference League da próxima temporada, a diferença atual é de apenas 5 pontos.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da InglaterraTitular em mais uma vitória, o brasileiro Leo Andrade foi peça fundamental na equipe para construção e manutenção do resultado diante o Portimonense. Com 87 minutos de jogo, Leo esteve presente em todas as últimas 4 vitórias do Marítimo na competição e eleva cada vez mais a disputa pela titularidade. Nos últimos 6 jogos, o Marítimo soma 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota na Liga Portugal. O empenho da equipe foi destacado pelo defensor brasileiro em uma postagem nas redes sociais após o duelo diante o Portimonense. Leo Andrade, em choque contra um adversário, precisou levar 4 pontos no supercílio e brincou com a situação no Instagram.
+ Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'
- Mais uma vitória na Liga! Além dos 3 pontos, a batalha deixou mais 4 (risos), mas o que vale é o empenho de todos da equipa na busca deste triunfo - destacou Leo Andrade em postagem no Instagram.
Buscando a manutenção da boa sequência, o Marítimo volta a campo pela Liga Portugal no próximo sábado (15), em mais um confronto direto no torneio. Desta vez, os Verdes-Rubros encaram o Braga, fora de casa, a partir das 15h pelo horário de Brasília. Uma nova vitória do Marítimo pode dar ainda mais confiança à equipe para buscar uma vaga nas competições internacionais da época 2022/2023.
Crédito: LeoAndradevivebommomentocomoMarítimonoCampeonatoPortuguês(Divulgação

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