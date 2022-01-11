Leo Andrade comemora mais uma vitória do Marítimo na Liga Portugal

O Marítimo vive um dos melhores momentos do clube dentro da Liga Portugal na atual temporada. Com mais uma vitória no torneio nacional, a equipe da Ilha da Madeira triunfou diante o Portimonense, em confronto direto, pelo placar de 2 a 1. O resultado não só colocou a equipe na 9ª colocação, como diminuiu ainda mais a diferença para o 5º colocado, Estoril, que abre as vagas de classificação para a Conference League da próxima temporada, a diferença atual é de apenas 5 pontos.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da InglaterraTitular em mais uma vitória, o brasileiro Leo Andrade foi peça fundamental na equipe para construção e manutenção do resultado diante o Portimonense. Com 87 minutos de jogo, Leo esteve presente em todas as últimas 4 vitórias do Marítimo na competição e eleva cada vez mais a disputa pela titularidade. Nos últimos 6 jogos, o Marítimo soma 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota na Liga Portugal. O empenho da equipe foi destacado pelo defensor brasileiro em uma postagem nas redes sociais após o duelo diante o Portimonense. Leo Andrade, em choque contra um adversário, precisou levar 4 pontos no supercílio e brincou com a situação no Instagram.