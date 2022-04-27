Léo analisa sequência do São Paulo e projeta duelo na Bolívia pela Sul-Americana

O São Paulo tem mais um desafio nesta quinta-feira (28), às 19h15, quando encara o Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O defensor Léo projetou o duelo contra o bolivianos e analisou a sequência de quatro partidas do Tricolor como visitante. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

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- É uma sequência bastante pesada e sabemos disso, mas agora o principal é concentrar e focar bastante nesse próximo jogo. O importante é sempre o próximo jogo, um jogo que pode servir bastante para a gente dar mais um passo para a classificação, que vai ser muito importante para o clube e para cada atleta - afirmou Léo, em entrevista para a 'SPFCTV'.

Nas últimas três partidas, o São Paulo disputou duas pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil, enquanto o duelo contra os bolivianos será pela Sula. Léo falou sobre os seguidos jogos em diferentes competições. - Toda semana, tem que mudar a chavinha. Sabendo que um (campeonato) é de pontos corridos, sabendo que outro é mata-mata. Cada jogo tem que ser encarado de uma forma diferente, cada jogo tem a sua importância. É um pouco diferente, sim, mas, levando a sério cada partida, todos os jogos são importantes para a gente - finalizou o camisa 16.

O São Paulo tem mais um treinamento nesta quarta-feira (27), no CT da Barra Funda, antes de viajar para Cochambamba no período da tarde.