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Léo analisa empate do São Paulo no Majestoso: 'Não foi o resultado que queríamos'

Zagueiro comentou sobre atuação da equipe e lamentou o resultado diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Jogador teve atuação segura, conseguindo segurar o ataque rival...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 20:49
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo empatou sem gols com o Corinthians na Neo Química Arena e segue sem vencer o rival em Itaquera. Em um jogo sem emoções, o destaque da partida foi o zagueiro Léo, que voltou ao time após sentir dores musculares. >> Baixe o novo app de resultados do LANCE!
Depois do jogo, o camisa 16 falou sobre o resultado e parabenizou a defesa são-paulina pela partida segura, sem levar muitos sustos. Léo conseguiu anular bem os ataques do Corinthians, principalmente do atacante Gustavo Mosquito. Ao todo, foram três desarmes e uma interceptação durante o Majestoso.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Quero dedicar o prêmio para toda a equipe e a galera da zaga que trabalha todos os dias. Não foi o resultado que queríamos, não tomamos gol e agora é focar no próximo jogo - disse o jogador, em entrevista à 'TV Globo', que o elegeu como craque do jogo.
Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (4), às 18h15, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com cinco pontos conquistados.

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