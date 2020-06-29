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futebol

Léo analisa a evolução nos treinos do Vitória

Consciente do momento físico, o lateral-direito analisou o desempenho do grupo rubro-negro...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:26
Crédito: Divulgação/EC Vitória
Ainda sem entrar em campo com a camisa do Vitória em 2020, o lateral-direito Léo falou sobre a expectativa de atuar novamente com a camisa do clube após alguns anos longe da Toca do Leão. Segundo o jogador, a emoção está a flor da pele.E MAIS:Tentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de Madrid24 novos casos de Covid-19 são detectados entre jogadores da MLSCaio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável''Voltar a jogar com a camisa do Vitória vai ser muito especial para mim. Estou vivendo essa expectativa, o que deve acontecer em breve. Vou me dedicar muito para estar 100% quando isso acontecer. Venho trabalhando muito para que esse segundo semestre seja especial para mim e para o clube', afirmou.
Ainda de acordo com Léo, o grupo tem procurado trabalhar para evoluir e chegar em alta para os momentos decisivos na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.
'Estamos trabalhando de forma intensa para evoluirmos nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando ao máximo por isso e vai fazer de tudo para ter um grande segundo semestre', finalizou. E MAIS:

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