Léo analisa a evolução nos treinos do Vitória

Ainda sem entrar em campo com a camisa do Vitória em 2020, o lateral-direito Léo falou sobre a expectativa de atuar novamente com a camisa do clube após alguns anos longe da Toca do Leão. Segundo o jogador, a emoção está a flor da pele.E MAIS:Tentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de Madrid24 novos casos de Covid-19 são detectados entre jogadores da MLSCaio Alexandre vibra com primeiro gol: 'Felicidade inexplicável''Voltar a jogar com a camisa do Vitória vai ser muito especial para mim. Estou vivendo essa expectativa, o que deve acontecer em breve. Vou me dedicar muito para estar 100% quando isso acontecer. Venho trabalhando muito para que esse segundo semestre seja especial para mim e para o clube', afirmou.