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futebol

Lens x PSG: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Em busca de aumentar a distância na liderança do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain enfrenta o Lens fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 15:27

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:27

Neste sábado, o Lens recebe o Paris Saint-Germain no Stade Bollaert-Delelis em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Francês. O confronto entre as duas equipes terá início às 17h (de Brasília), e é essencial para o PSG aumentar a distância na liderança.Veja a tabela do Francês
O Lens faz uma temporada positiva no Campeonato Francês, e ocupa a quinta colocação com 26 pontos em dezesseis rodadas. Com uma vitória neste sábado contra o Paris Saint-Germain, o Lens pode empatar com o Olympique de Marseille na vice-liderança.
O Paris Saint-Germain é líder absoluto do Campeonato Francês, e soma um total de 41 pontos nas dezesseis rodadas já disputadas. A equipe, que não contará com Neymar em 2021, espera a vitória para aumentar ainda mais a distância na ponta da tabela.FICHA TÉCNICALENS x PSG - Ligue 1
Data e horário: 04/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA)Árbitro: Francois LetexierAssistentes: Cyril Mugnier e Mehdi RahmouniOnde assistir: Star+
LENS (Treinador: Franck Haise)Leca; Gradit, Danso e Haidara; Clauss, Fofana, Doucouré e Frankowski; Kakuta, Sotoca e Kalimuendo.
Desfalques: Deiver Machado e Said (lesionados).
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Di María e Mbappé.
Desfalques: Draxler, Wijnaldum, Ander Herrera e Neymar (lesionados).
Crédito: LensePSGenfrentam-sepeloFrancês(Foto:Anne-ChristinePOUJOULAT/AFP

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