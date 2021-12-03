Lens x PSG: onde assistir, horário e escalações do confronto da Ligue 1

Neste sábado, o Lens recebe o Paris Saint-Germain no Stade Bollaert-Delelis em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Francês. O confronto entre as duas equipes terá início às 17h (de Brasília), e é essencial para o PSG aumentar a distância na liderança.Veja a tabela do Francês

O Lens faz uma temporada positiva no Campeonato Francês, e ocupa a quinta colocação com 26 pontos em dezesseis rodadas. Com uma vitória neste sábado contra o Paris Saint-Germain, o Lens pode empatar com o Olympique de Marseille na vice-liderança.

O Paris Saint-Germain é líder absoluto do Campeonato Francês, e soma um total de 41 pontos nas dezesseis rodadas já disputadas. A equipe, que não contará com Neymar em 2021, espera a vitória para aumentar ainda mais a distância na ponta da tabela.FICHA TÉCNICALENS x PSG - Ligue 1

Data e horário: 04/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA)Árbitro: Francois LetexierAssistentes: Cyril Mugnier e Mehdi RahmouniOnde assistir: Star+

LENS (Treinador: Franck Haise)Leca; Gradit, Danso e Haidara; Clauss, Fofana, Doucouré e Frankowski; Kakuta, Sotoca e Kalimuendo.

Desfalques: Deiver Machado e Said (lesionados).

PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Gueye e Verratti; Messi, Di María e Mbappé.

Desfalques: Draxler, Wijnaldum, Ander Herrera e Neymar (lesionados).