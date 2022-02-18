Lens x Lyon: Saiba onde assistir e prováveis escalações

A bola vai rolar pela Ligue 1 neste sábado e com briga direta por vaga nas competições europeias. O sétimo colocado Lyon visitará o Lens pela 25ª rodada. As emoções começam a partir de 13h (de Brasília).LENSO Lens vem fazendo uma campanha surpreendente na Ligue 1. O time da casa está logo atrás do Lyon em oitavo e com um ponto a menos, e segue na briga acirrada por vaga em competições europeias. Nos últimos cinco jogos, a forma do Lens tem sido de altos e baixos: três vitórias e uma derrota para os comandados de Franck Haise. Entre os destaques do time estão sul-americanos como o zagueiro argentino Medina e o goleiro venezuelano Fariñez.
LYONO Lyon vem em sétimo com 37 pontos somados em 24 rodadas do Campeonato Francês e está em uma briga acirrada por vaga em competições europeias. Os comandados de Peter Bosz estão empatados em pontos com o Monaco e o Rennes. Nos últimos cinco jogos, o Lyon venceu quatro, sendo dois deles, os clássicos contra o Olympique de Marselha e o Saint-Étienne, porém perdeu um contra o seu concorrente direto por vagas em copas continentais, que é o Monaco. Os brasileiros Lucas Paquetá e Thiago Mendes deverão jogar a partida.
FICHA TÉCNICAData e horário: Sábado, 19 de fevereiro, às 13h (de Brasília)Local: Stade Bollaert-Delelis, Lens, FrançaÁrbitro: Brisard JeromeOnde assistir: Star +
LENS (Treinador: Franck Haise)Fariñez, Danso, Medina, Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakota, Sotoca e KalimuendoDesfalques: Gradit, Saet e Jean
LYON (Treinador: Peter Bosz)Lopes, Emerson, Lukeba, T. Mendes, Dubois, Ndombelé, Caqueret, Toko Ekambi, L. Paquetá, Faivre, KadevereDesfalques: Cherki, Denayer Reine-Adelaide e Dembelé (suspenso)