  • Lens vence, quebra invencibilidade do Olympique de Marseille e assume segunda colocação da Ligue 1
Olympique de Marseille consegue empatar após sofrer 2 a 0, mas Lens marca no segundo tempo e vence no Campeonato Francês...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 17:52

Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP
O Lens assumiu a segunda colocação do Campeonato Francês após vencer o Olympique de Marseille pela oitava rodada da competição. O confronto, que ocorreu na cidade de Marseille, terminou com vitória dos visitantes por 3 a 2, quebrando a invencibilidade da equipe da casa.
Veja a tabela do FrancêsVANTAGEMJá no início da primeira etapa, aos nove minutos de jogo, o Lens conseguiu a oportunidade de abrir o placar em pênalti cometido por Seko Fofana, do Olympique de Marseille. Na cobrança, Florian Sotoca converteu para a equipe do Lens.
MAIS UMNa frente do placar, o Lens recebeu a chance de fazer mais um gol no primeiro tempo, sendo eficaz aos 27 minutos de jogo. Florian Sotoca, autor do gol inicial, concedeu assistência para Przemyslaw Frankowski, que aumentou a vantagem dos visitantes.
EMPATEAinda no primeiro tempo, o Olympique de Marseille reagiu contra a equipe do Lens, diminuindo aos 33 minutos com gol marcado por Payet. O meio-campista também foi o autor do gol de empate, em cobrança de pênalti aos 48 minutos de jogo.
VITÓRIANa segunda etapa, o Lens conseguiu sair com a vitória na partida deste domingo. Aos 26 minutos, a equipe visitante foi ao ataque e, com mais uma assistência de Florian Sotoca, achou outro gol, desta vez marcado por Wesley Said.
SEQUÊNCIAO Marseille enfrenta o Galatasaray às 16h (de Brasília) desta quinta-feira pela Liga Europa. O Lens, por sua vez, enfrenta o Reims às 16h (de Brasília) deste sábado pela Ligue 1.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

