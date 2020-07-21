Lenda do Manchester United, Paul Scholes defende De Gea

Paul Scholes, lenda do Manchester United, saiu em defesa de David de Gea. Após o goleiro ter falhado contra o Chelsea, o ex-jogador disse que a fase boa do espanhol voltará.
"Sim, ele está a ter um mau momento, mas sem De Gea o Manchester United não terminavam no top-10 nos últimos seis anos. Ele vai voltar!", escreveu no seu Instagram.
De Gea vive um mau momento com a camisa do Manchester United. O goleiro espanhol parece ter perdido a confiança e coleciona falhas nas partidas. Na próxima temporada, pode ter a sombra de Dean Henderson, emprestado ao Sheffield, e que teve uma grande temporada.