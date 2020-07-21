Lenda do Manchester United, Paul Scholes defende De Gea

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Paul Scholes, lenda do Manchester United, saiu em defesa de David de Gea. Após o goleiro ter falhado contra o Chelsea, o ex-jogador disse que a fase boa do espanhol voltará.

"Sim, ele está a ter um mau momento, mas sem De Gea o Manchester United não terminavam no top-10 nos últimos seis anos. Ele vai voltar!", escreveu no seu Instagram.